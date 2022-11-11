Володин: Американская политическая система в прямом смысле слова мертва

Председатель нижней палаты парламента прокомментировал промежуточные выборы в США, отметив, что «объявляющий себя образцом демократии» Вашингтон любит критиковать избирательную систему России. Однако на деле «продвигаемые США стандарты ничего не стоят», а политическая система Соединенных Штатов «в прямом смысле слова мертва».

В качестве примера Володин привел случаи из штатов Пенсильвания и Теннесси, где в ходе голосования были избраны представители Демократической партии Тони Делюка и Барбара Купер, которые умерли еще в октябре.

«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — заключил Володин.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября, напоминает Ura.ru. Известно, что в двух штатах были переизбраны демократы, уже ушедшие из жизни: 85-летний Делюка (штат Пенсильвания) и 93-летняя Купер (штат Теннесси), пишет «Свободная пресса».

