Володин: Американская политическая система в прямом смысле слова мертва
Политическая система США мертва, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента прокомментировал промежуточные выборы в США, отметив, что «объявляющий себя образцом демократии» Вашингтон любит критиковать избирательную систему России. Однако на деле «продвигаемые США стандарты ничего не стоят», а политическая система Соединенных Штатов «в прямом смысле слова мертва».
В качестве примера Володин привел случаи из штатов Пенсильвания и Теннесси, где в ходе голосования были избраны представители Демократической партии Тони Делюка и Барбара Купер, которые умерли еще в октябре.
«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — заключил Володин.
Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября, напоминает Ura.ru. Известно, что в двух штатах были переизбраны демократы, уже ушедшие из жизни: 85-летний Делюка (штат Пенсильвания) и 93-летняя Купер (штат Теннесси), пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 ноября
- Володин: Американская политическая система в прямом смысле слова мертва
- СМИ: США опасаются отказа от антироссийских санкций в странах Европы
- СМИ сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне
- Байден: Конфликт на Украине не будет решен без отвода российских войск
- Антонов назвал отказ Минторга США считать экономику России рыночной «противоречащим логике»
- Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области
- В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
- Минторг США отказался считать экономику России рыночной
- Под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru