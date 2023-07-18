«Военный бизнес»: Белорусский спецназ воспользуется уникальным опытом ЧВК «Вагнер»
Белорусский политолог Александр Шпаковский заявил НСН, что с вагнеровцами вели переговоры для совместной работы с белорусским спецназом.
В большей степени усилия группы «Вагнер» в Белоруссии будут направлены на работу со спецназом, который заинтересовался «уникальным опытом» ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки, заявил белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что отряды народного ополчения будут комплектоваться добровольцами из числа военнообязанных или граждан, которые не были призваны на военную службу по мобилизации. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко также ратифицировал соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров. Эксперты отмечают, что два этих решения - шаг в сторону легализации ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Шпаковский отметил, что с легализацией «вагнеровцев» это не связано.
«Соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией подписано в рамках взаимодействия оборонных ведомств государств. Это никак не связано с ЧВК «Вагнер». Это соглашение появилось задолго до перемещения бойцов «Вагнер». Что касается закона о народном ополчении, здесь та же ситуация. С начала конфликта на Украине возникли новые угрозы для безопасности нашей страны, стало понятно, что исключительно силами армии в случае угрозы Белоруссия не справится, необходимо укреплять территориальную оборону и создавать народное ополчение. Это последовательные шаги», - объяснил он.
При этом он указал на более очевидную задачу группы «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, уникальным опытом ведения боевых действий вагнеровцев заинтересовался белорусский спецназ.
«Надо понимать, что с учетом появления у нас группы «Вагнер», естественно, государство будет привлекать данную структуру для взаимодействия в области национальной безопасности. Например, для подготовки кадров в Минобороны, в войсках территориальной обороны. Когда появятся структурные подразделения народного ополчения, и для подготовки личного состава этих подразделений. Я думаю, что больше их усилия будут сосредоточены на взаимодействии с силами специальных операций Белоруссии, с нашим спецназом. Мы наблюдали за работой бойцов, вели переговоры, ЧВК «Вагнер» накопила уникальный опыт ведения боевых действий, особенно в условиях плотной городской застройки, что для нас сегодня очень актуально. При этом бойцы «Вагнер» продолжат вести свой военный бизнес, у них есть контракты с рядом других стран, включая работу в Африке, в Китае. Россия тоже не намерена закрывать страницу с ЧВК «Вагнер». Просто будут урегулированы какие-то вопросы», - рассказал собеседник НСН.
Бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии, заявил ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин «Радиоточке НСН». Он считает, что в таком случае главной целью станет Киев.
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