«Военный бизнес»: Белорусский спецназ воспользуется уникальным опытом ЧВК «Вагнер»

«Соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией подписано в рамках взаимодействия оборонных ведомств государств. Это никак не связано с ЧВК «Вагнер». Это соглашение появилось задолго до перемещения бойцов «Вагнер». Что касается закона о народном ополчении, здесь та же ситуация. С начала конфликта на Украине возникли новые угрозы для безопасности нашей страны, стало понятно, что исключительно силами армии в случае угрозы Белоруссия не справится, необходимо укреплять территориальную оборону и создавать народное ополчение. Это последовательные шаги», - объяснил он.

При этом он указал на более очевидную задачу группы «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, уникальным опытом ведения боевых действий вагнеровцев заинтересовался белорусский спецназ.

«Надо понимать, что с учетом появления у нас группы «Вагнер», естественно, государство будет привлекать данную структуру для взаимодействия в области национальной безопасности. Например, для подготовки кадров в Минобороны, в войсках территориальной обороны. Когда появятся структурные подразделения народного ополчения, и для подготовки личного состава этих подразделений. Я думаю, что больше их усилия будут сосредоточены на взаимодействии с силами специальных операций Белоруссии, с нашим спецназом. Мы наблюдали за работой бойцов, вели переговоры, ЧВК «Вагнер» накопила уникальный опыт ведения боевых действий, особенно в условиях плотной городской застройки, что для нас сегодня очень актуально. При этом бойцы «Вагнер» продолжат вести свой военный бизнес, у них есть контракты с рядом других стран, включая работу в Африке, в Китае. Россия тоже не намерена закрывать страницу с ЧВК «Вагнер». Просто будут урегулированы какие-то вопросы», - рассказал собеседник НСН.

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии, заявил ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин «Радиоточке НСН». Он считает, что в таком случае главной целью станет Киев.

