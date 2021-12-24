Во Франции раскритиковали «обеспокоенную» Россией главу МИД Германии Бербок

Ранее издание опубликовало статью, в которой отражена точка зрения главы МИД Германии. При этом отмечается, что Бербок подчеркнула необходимость вести диалог с РФ, используя малейшую возможность для этого.

«Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику!» – прокомментировал материал один из пользователей.

Французские читатели также выразили мнение, что Бербок «слишком молода» и еще «не брала на себя ни одной серьезной ответственности». Кроме того, юзеры считают, что текущая ситуация напоминает «кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году», а Россия просто устала от «многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям», войн альянса за последние 20 лет, «размещения американских танков в 400 километрах от Москвы».

