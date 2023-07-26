Внучка Нельсона Манделы призвала побороть влияние Запада в Африке
Основатель и гендиректора Фонда Тембекиле Манделы, внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила о необходимости искоренить влияние Запада в Африке в эксклюзивном интервью RT.
По ее словам, африканские страны сами позволили Западу контролировать свои ресурсы. Она призвала жителей континента верить в себя, в независимость Африки и в способность вырваться из-под западного контроля.
Отмечается, что внучка Манделы прибыла в Санкт-Петербург для участия в сессиях саммита «Россия-Африка» вместе с другими потомками легендарных африканских лидеров. Мероприятие пройдет в северной столице 27-28 июля.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что в ходе предстоящего саммита «Россия-Африка» будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru