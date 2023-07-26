Внучка Нельсона Манделы призвала побороть влияние Запада в Африке

Основатель и гендиректора Фонда Тембекиле Манделы, внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила о необходимости искоренить влияние Запада в Африке в эксклюзивном интервью RT.

В ООН приветствуют африканскую инициативу по Украине

По ее словам, африканские страны сами позволили Западу контролировать свои ресурсы. Она призвала жителей континента верить в себя, в независимость Африки и в способность вырваться из-под западного контроля.

Отмечается, что внучка Манделы прибыла в Санкт-Петербург для участия в сессиях саммита «Россия-Африка» вместе с другими потомками легендарных африканских лидеров. Мероприятие пройдет в северной столице 27-28 июля.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что в ходе предстоящего саммита «Россия-Африка» будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: russian.rt.com
ТЕГИ:АфрикаЗапад

Горячие новости

Все новости

партнеры