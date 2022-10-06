Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные будут получать довольствие Минобороны
Мобилизованные граждане РФ вместо зарплаты по месту работы будут получать денежное довольствие от Минобороны. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».
На сайте поясняется, что выплата зарплаты прекращается, поскольку трудовой договор приостановлен.
Отмечается, что сумма довольствия складывается из «оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет».
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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