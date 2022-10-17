Власти Украины не рассматривают нейтральный статус страны
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна взяла курс на евроатлантическую интеграцию.
Москве, по его словам, не стоит рассчитывать на нейтральный статус Украины.
«Украина точно не останется «нейтральной», лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины», - написал Резников в своих социальных сетях.
Он напомнил, что Украины недавно подала заявку на вступление в НАТО, также в Киеве ждут решения о вступлении страны в Евросоюз. По словам Резникова, вступление в военный блок поддерживают 70% украинцев.
Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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