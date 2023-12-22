Власти Швейцарии объявили о новых санкциях против России
Власти Швейцарии, несмотря на нейтральный статус конфедерации, на фоне принятия Евросоюзом 12 пакета антироссийских ограничений, приняли решение внести в стоп-лист 61 гражданина России и Белоруссии, а также 85 российских организаций.
Информация об этом появилась на портале Федерального совета Швейцарии, сообщает РИА Новости.
На сайте поясняется, что в черный список добавлены военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии, руководители ряда военных предприятий, а также члены Центральной избирательной комиссии России. Среди юридических лиц список пополнили предприятия российского военно-промышленного комплекса.
Власти Швейцарии также пообещали в скором времени добавить в санкционные списки граждан и организации, которые связаны с работой алмазодобывающей отрасли России.
Ранее стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru