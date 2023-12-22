Власти Швейцарии объявили о новых санкциях против России

Власти Швейцарии, несмотря на нейтральный статус конфедерации, на фоне принятия Евросоюзом 12 пакета антироссийских ограничений, приняли решение внести в стоп-лист 61 гражданина России и Белоруссии, а также 85 российских организаций.

Информация об этом появилась на портале Федерального совета Швейцарии, сообщает РИА Новости.