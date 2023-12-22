Власти Швейцарии объявили о новых санкциях против России

Власти Швейцарии, несмотря на нейтральный статус конфедерации, на фоне принятия Евросоюзом 12 пакета антироссийских ограничений, приняли решение внести в стоп-лист 61 гражданина России и Белоруссии, а также 85 российских организаций.

Информация об этом появилась на портале Федерального совета Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат

На сайте поясняется, что в черный список добавлены военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии, руководители ряда военных предприятий, а также члены Центральной избирательной комиссии России. Среди юридических лиц список пополнили предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Власти Швейцарии также пообещали в скором времени добавить в санкционные списки граждан и организации, которые связаны с работой алмазодобывающей отрасли России.

Ранее стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕССанкции Против РоссииШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры