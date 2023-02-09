Власти Польши решили закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

По его словам, решение было принято исходя из интересов безопасности страны.

«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», - написал Каминьский.

Ранее власти Польши объявили о намерении построить электронный барьер на границе с Калининградской областью России, сообщает НСН.