Власти Польши решили закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в своих соцсетях заявил, что с 10 февраля будет закрыт международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках.

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По его словам, решение было принято исходя из интересов безопасности страны.

«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», - написал Каминьский.

Ранее власти Польши объявили о намерении построить электронный барьер на границе с Калининградской областью России, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПольша
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