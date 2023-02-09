Власти Польши решили закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в своих соцсетях заявил, что с 10 февраля будет закрыт международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках.
По его словам, решение было принято исходя из интересов безопасности страны.
«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», - написал Каминьский.
Ранее власти Польши объявили о намерении построить электронный барьер на границе с Калининградской областью России, сообщает НСН.
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