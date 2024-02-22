Власти Молдавии не увидели оснований для обострения в Приднестровье

В Кишиневе подчеркнули, что власти Приднестровья не намерены идти на эскалацию в регионе. Бюро ссылается на собственные источники.

«Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае неразумных шагов», - цитирует заявление ведомства издание Deschide.md.

Ранее приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба сообщил о намерении властей непризнанной республики обратиться к России с просьбой о присоединении. Политик утверждает, что это может произойти 28 февраля - за день до выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, передает «Радиоточка НСН».

