Власти Молдавии не увидели оснований для обострения в Приднестровье
На сегодняшний день нет оснований считать, что Приднестровье обратится к России с просьбой о присоединении, заявила пресс-служба Бюро по политике реинтеграции Молдавии.
В Кишиневе подчеркнули, что власти Приднестровья не намерены идти на эскалацию в регионе. Бюро ссылается на собственные источники.
«Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае неразумных шагов», - цитирует заявление ведомства издание Deschide.md.
Ранее приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба сообщил о намерении властей непризнанной республики обратиться к России с просьбой о присоединении. Политик утверждает, что это может произойти 28 февраля - за день до выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, передает «Радиоточка НСН».
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