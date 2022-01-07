Власти Кубы ввели санкции против кубинским чиновников
Восемь кубинских чиновников попали под санкции США, им запретили въезд на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
По версии американских властей, чиновники, попавшие под санкции, причастны к нарушениям прав человека. Отмечается, что решение Вашингтон принял после «несправедливых приговоров» митингующим в стране.
Личности чиновников не раскрываются.
В Госдепе заявили, что около 600 участников мирных протестов в июле текущего года остаются в кубинских тюрьмах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru