Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
Власти Крыма будут на федеральном уровне инициировать внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение информации о расположении военных, стратегических объектов, оборонных систем, результатах террористических атак. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма считает необходимым ужесточить наказание за размещение в соцсетях, чатах и мессенджерах фотографий или видеозаписей расположения и работы «военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом». По мнению Аксенова, публикующие такую информацию становятся «вольными или невольными пособниками» противника, независимо от мотивов своего поступка, пишет «Свободная пресса».
«Призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов ... в информационной войне», — написал политик в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru