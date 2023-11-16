Власти Канады сняли санкции c российского бизнесмена Бойко
МИД Канада отменил санкции в отношении с российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом говорится в сообщении на портале ведомства.
В частности, по рекомендации министра иностранных дел Канады, был аннулирован «пункт 731 части 1 списка 1 уложения о специальных экономических мерах (Россия)».
По этим пунктом значится Олег Викторович Бойко, который ранее уже обращался в канадский МИД, а затем в суд, по вопросу снятия ограничений. Бизнесмен утверждал, что у него нет бизнеса в Канаде, а также каких-либо связей с российскими властями.
Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении россиян Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru