Власти Канады сняли санкции c российского бизнесмена Бойко

В частности, по рекомендации министра иностранных дел Канады, был аннулирован «пункт 731 части 1 списка 1 уложения о специальных экономических мерах (Россия)».

По этим пунктом значится Олег Викторович Бойко, который ранее уже обращался в канадский МИД, а затем в суд, по вопросу снятия ограничений. Бизнесмен утверждал, что у него нет бизнеса в Канаде, а также каких-либо связей с российскими властями.

Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении россиян Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева, сообщает RT.

