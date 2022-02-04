Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
Власти Германии намерены оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн по двум делам. Об этом сообщает Süddeutschen Zeitung, ссылаясь на представителя министерства юстиции.
Как утверждают в Берлине, с помощью мессенджера в Сети создаются условия для разжигания ненависти и травли.
Также в Германии недовольны отсутствием в стране уполномоченного лица от Telegram для коммуникации с властями.
Как утверждает немецкое издание, по первому делу владельцев мессенджера ждёт штраф в размере €50 млн, а по второму — в €5 млн.
Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фрезер уже допустила блокировку Telegram на территории страны за нарушение местных законов. По её словам, в адрес администрации мессенджера постоянно выписываются уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today связан с позицией Запада, что ему все можно, а русским ничего нельзя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
- Источник: РФ разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы по безопасности
- На сбой «ВКонтакте» поступило около 35 тыс. жалоб
- В Казахстане подвели итоги январских беспорядков
- Владельцу шахты «Листвяжная» продлили арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru