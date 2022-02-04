Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн

Также в Германии недовольны отсутствием в стране уполномоченного лица от Telegram для коммуникации с властями.

Как утверждает немецкое издание, по первому делу владельцев мессенджера ждёт штраф в размере €50 млн, а по второму — в €5 млн.

Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фрезер уже допустила блокировку Telegram на территории страны за нарушение местных законов. По её словам, в адрес администрации мессенджера постоянно выписываются уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today связан с позицией Запада, что ему все можно, а русским ничего нельзя.

