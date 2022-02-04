Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн

Власти Германии намерены оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн по двум делам. Об этом сообщает Süddeutschen Zeitung, ссылаясь на представителя министерства юстиции.

Как утверждают в Берлине, с помощью мессенджера в Сети создаются условия для разжигания ненависти и травли.

«В Берлине прикидываются?» Захарова рассказала МИД ФРГ о лицензии RT

Также в Германии недовольны отсутствием в стране уполномоченного лица от Telegram для коммуникации с властями.

Как утверждает немецкое издание, по первому делу владельцев мессенджера ждёт штраф в размере €50 млн, а по второму — в €5 млн.

Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фрезер уже допустила блокировку Telegram на территории страны за нарушение местных законов. По её словам, в адрес администрации мессенджера постоянно выписываются уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today связан с позицией Запада, что ему все можно, а русским ничего нельзя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШтрафСМИФРГTelegram
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры