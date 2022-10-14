Власти Белгорода помогут жителям с ремонтом автомобилей, пострадавших при обстреле

По словам главы региона, в результате недавнего обстрела Белгорода были повреждены несколько машин, технический этаж и перекрытие квартиры 16-этажного дома.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.







