Власти Белгорода помогут жителям с ремонтом автомобилей, пострадавших при обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти помогут жителям в ремонте машин, пострадавших при обстреле со стороны Украины.

Очевидцы сообщили о сильном пожаре в одном из районов Белгорода

По словам главы региона, в результате недавнего обстрела Белгорода были повреждены несколько машин, технический этаж и перекрытие квартиры 16-этажного дома.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.



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