Владимир Путин приехал в Мурманск

Ранее сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсироывал региональную поездку в четверг, однако не сообщал, куда именно поедет Путин. Представитель Кремля объяснял это «понятными причинами».

Мурманскую область Путин в предыдущий оследний раз посещал в июле 2014 года, тогда он участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.







