Владимир Путин приехал в Мурманск

Президент РФ Владимир Путин приехал в Мурманск, передает РИА Новости.

До этого он совершал региональную поездку в конце июня. Тогда глава государства посетил Дагестан.

Песков: В отношении Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим

Ранее сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсироывал региональную поездку в четверг, однако не сообщал, куда именно поедет Путин. Представитель Кремля объяснял это «понятными причинами».

Мурманскую область Путин в предыдущий оследний раз посещал в июле 2014 года, тогда он участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МурманскВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры