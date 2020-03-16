Владимир Путин посовещается с членами правительства 17 марта
В предстоящий вторник, 17 марта, Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за минувший года. Кроме того, глава государства проведёт совещание с правительством, отмечают РИА Новости. Известно, что основной темой встречи станет развитие рынка жилья.
В частности, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, будет также рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин рассказал о том, что стране «плевать» на санкции США и Евросоюза. В интервью ТАСС российский лидер сообщил, что на них страна заработала не меньше, чем потеряла.
«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин.
Так он отреагировал на слова ведущего о том, что Россия нарвалась на санкции из-за Украины. По разным оценкам, РФ потеряла порядка 50 млрд долларов, но и заработала, по словам Путина, столько же.
Кстати, если действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах в 2024 году, за него (на данный момент) готовы проголосовать 57% россиян. Таковы данные опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга», сообщает РБК. Не намерены голосовать за Путина треть опрошенных (33%). Еще 10% не смогли определиться с ответом.
Данные были получены в ходе телефонного опроса, проведенного 12 марта. Ответили на вопросы социологов две тысячи человек.
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