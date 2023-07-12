Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что проверяет эффективность работы системы досудебного обжалования, оставляя жалобы сам на себя.
Так, в ходе правительственного часа в Госдуме руководитель аппарата правительства РФ сообщил, что делает это через сайт для проверки эффективности работы системы досудебного обжалования. Григоренко также отметил, что по итогам прошлого года через портал госуслуг было подано свыше трех тысяч досудебных жалоб.
Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала обязательной в январе этого года. Можно отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта
- Додон призвал Санду и правящую партию подать в отставку
- Володин предложил установить разбитую технику НАТО у посольств стран, снабжающих ВСУ
- Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы
- В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов
- Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы
- Турпоператор «Арт-тур»: В 2023 году хитом для туризма будет Китай
- Министр обороны Нидерландов: Страна делает акцент на помощи Украине с ПВО
- Ликер Jagermeister планируют исключить из параллельного импорта
- Уоллес: Украине следует больше выражать благодарности Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru