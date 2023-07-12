Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что проверяет эффективность работы системы досудебного обжалования, оставляя жалобы сам на себя.

Сайты финансовых пирамид будут блокировать в досудебном порядке

Так, в ходе правительственного часа в Госдуме руководитель аппарата правительства РФ сообщил, что делает это через сайт для проверки эффективности работы системы досудебного обжалования. Григоренко также отметил, что по итогам прошлого года через портал госуслуг было подано свыше трех тысяч досудебных жалоб.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала обязательной в январе этого года. Можно отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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