Виталий Милонов назвал свой любимый школьный предмет

Член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что самым любимым предметов в школе для него был английский язык.

По его словам, занятия английским всегда были интересными и проводились в маленьких группах.

Милонов также отметил, что для него 1 сентября является праздником с особой атмосферой. Депутат подчеркнул в эфире «Радио 1» важность того, чтобы у каждого ребенка была возможность учиться там, где ему наиболее комфортно.





