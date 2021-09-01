Виталий Милонов назвал свой любимый школьный предмет
Член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что самым любимым предметов в школе для него был английский язык.
По его словам, занятия английским всегда были интересными и проводились в маленьких группах.
Милонов также отметил, что для него 1 сентября является праздником с особой атмосферой. Депутат подчеркнул в эфире «Радио 1» важность того, чтобы у каждого ребенка была возможность учиться там, где ему наиболее комфортно.
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