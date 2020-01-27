Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью
НСН о некоторых заметных событиях минувшего дня.
Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции поручил создать премьер Михаил Мишустин, который накануне провел совещание в связи со вспышкой заболевания вирусной пневмонией в Китае. В штаб вошли, в частности, руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. До сего дня в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Проверку в стране прошли около 100 человек, ни у одного из них диагноз не подтвердился. Причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. С середины декабря 2019 года количество заболевших составило почти 2800 человек, число скончавшихся от этого заболевания составило 80 человек. Вирус распространился за пределы КНР, добравшись, в частности, до США и Австралии.
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии. Такое решение на заседании комиссии в понедельник было принято единогласно. Поводом к разбирательству по партийной линии стал инцидент с вручением Михаилом Игнатьевым сотрудникам МЧС ключей от спецтехники. Одного из спасателей в чине майора он заставил подпрыгивать за ключами от пожарной машины. Видеозапись попала в сеть. По мнению председателя партийной комиссии по этике, депутата Госдумы Валентины Терешковой, вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. Еще более жестким стало заявление замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко:
«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», - заявил Ревенко.
Елена Бойко освобождена от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Бойко курировала, в частности, проект Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. С июля 2014 года она возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава, а в декабре 2018 года стала заместителем министра. Как напоминает РБК, в середине январе Бойко участвовала в форуме «Здоровая Москва», ее выступление попало в интернет, вызвав волну саркастических комментариев. Отрывок этого выступления представлял собой бессвязный набор слов, лишенный всякого смысла.
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