Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции поручил создать премьер Михаил Мишустин, который накануне провел совещание в связи со вспышкой заболевания вирусной пневмонией в Китае. В штаб вошли, в частности, руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. До сего дня в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Проверку в стране прошли около 100 человек, ни у одного из них диагноз не подтвердился. Причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. С середины декабря 2019 года количество заболевших составило почти 2800 человек, число скончавшихся от этого заболевания составило 80 человек. Вирус распространился за пределы КНР, добравшись, в частности, до США и Австралии.