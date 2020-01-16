Вильфанд оценил версию применения климатического оружия против России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обратил внимание на положительный эффект аномально теплой зимы, комментируя версию о применении климатического оружия против России.
Специалист отметил, что теплая зима снимает энергетическую проблему, когда при сильных холодах системы возрастает нагрузка при обеспечении социальной и промышленной жизни, передает РИА Новости.
По мнению Вильфанда, для России было бы хуже, если бы температура не выросла, а снизилась на 10 градусов от нормы.
Предположение о том, что аномально теплая зима в России может быть следствием применения США климатического оружия, ранее озвучил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
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