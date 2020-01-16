Вильфанд оценил версию применения климатического оружия против России

Специалист отметил, что теплая зима снимает энергетическую проблему, когда при сильных холодах системы возрастает нагрузка при обеспечении социальной и промышленной жизни, передает РИА Новости.

По мнению Вильфанда, для России было бы хуже, если бы температура не выросла, а снизилась на 10 градусов от нормы.

Предположение о том, что аномально теплая зима в России может быть следствием применения США климатического оружия, ранее озвучил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

