Вильфанд оценил версию применения климатического оружия против России

16 января 202013:49

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обратил внимание на положительный эффект аномально теплой зимы, комментируя версию о применении климатического оружия против России.

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Специалист отметил, что теплая зима снимает энергетическую проблему, когда при сильных холодах системы возрастает нагрузка при обеспечении социальной и промышленной жизни, передает РИА Новости.

По мнению Вильфанда, для России было бы хуже, если бы температура не выросла, а снизилась на 10 градусов от нормы.

Предположение о том, что аномально теплая зима в России может быть следствием применения США климатического оружия, ранее озвучил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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