Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком»
10 февраля 202222:11
Полузащитник московского ФК «Спартак» Виктор Мозес продлил контракт с клубом. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter красно-белых.
Соглашение с 31-летним футболистом продлено до 2024 года.
❤ @VictorMoses 🤍 pic.twitter.com/sO91cfIXx5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 10, 2022
Мозес пришел в клуб в 2020 году. До этого он был игроком английского «ВестХэма».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru