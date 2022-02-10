Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком»

Полузащитник московского ФК «Спартак» Виктор Мозес продлил контракт с клубом. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter красно-белых.

Соглашение с 31-летним футболистом продлено до 2024 года.

Мозес пришел в клуб в 2020 году. До этого он был игроком английского «ВестХэма».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ФК "Спартак"
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