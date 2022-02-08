Верховный суд ликвидировал партию «Добрых дел»
Верховный суд РФ по иску Министерства юстиции ликвидировал учреждённую в 2014 году политическую партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», сообщает ТАСС.
Основу программы партии составляли вопросы экологии, неприкосновенности частной собственности и защиты капиталов. При этом политорганизация сразу заявила, что намерена поддерживать «все положительные начинания президента и правительства РФ».
Отмечается, что решение Верховного суда пока ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в России, сообщает RT.
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