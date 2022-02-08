Верховный суд ликвидировал партию «Добрых дел»

Основу программы партии составляли вопросы экологии, неприкосновенности частной собственности и защиты капиталов. При этом политорганизация сразу заявила, что намерена поддерживать «все положительные начинания президента и правительства РФ».

Отмечается, что решение Верховного суда пока ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в России, сообщает RT.