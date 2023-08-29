Венгрия заявила об ослаблении Евросоюза

Ошибочная политика Евросоюза в российско-украинском конфликте ослабила блок, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

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«Процесс принятия решений в ЕС находится в плохом состоянии», - сказал дипломат.

В частности, по мнению Сийярто, Евросоюз в первую очередь в плане безопасности и экономики.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал БРИКС альтернативой Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВенгрия

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