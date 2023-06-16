Венгрия выступает против предоставления Украине ускоренной процедуры вступления в ЕС
16 июня 202317:17
Будапешт настаивает на равных для всех стран условиях для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.
По его словам, это касается и Украины.
«Без каких-либо ускоренных процедур», — подчеркнул Сийярто.
Он также отметил, что Киеву еще предстоит пройти долгий путь на пути евроинтеграции.
Сийярно напомнил, что на Украине по-прежнему продолжаются ущемления национальных меньшинств.
Ранее премьер Испании Педро Санчес пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru