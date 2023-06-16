Венгрия выступает против предоставления Украине ускоренной процедуры вступления в ЕС

Будапешт настаивает на равных для всех стран условиях для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского

По его словам, это касается и Украины.

«Без каких-либо ускоренных процедур», — подчеркнул Сийярто.

Он также отметил, что Киеву еще предстоит пройти долгий путь на пути евроинтеграции.

Сийярно напомнил, что на Украине по-прежнему продолжаются ущемления национальных меньшинств.

Ранее премьер Испании Педро Санчес пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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