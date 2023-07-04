Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после Турции

Дипломат заявил, что Венгрия не будет препятствовать членству в НАТО ни одному из государств. Он добавил, что будет поддерживать постоянный и тесный контакт со своими коллегами из Турции.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна выступает против плана Евросоюза выделить больше средств Украине и финансирования возросших расходов на обслуживание долга. Политик заявил, что Венгрия больше не даст денег Украине, пока Киев не объяснит, куда были потрачены порядка 70 млрд евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

