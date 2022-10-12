Венгрия не поддержала новые антироссийские санкции в сфере энергетики

Венгрия не поддерживает дополнительные энергетические антироссийские санкции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не обсуждает возможность снятия санкций с России

По мнению дипломата, ошибочные санкции Брюсселя спровоцировали европейский энергокризис. Сийярто упрекнул Еврокомиссию в отрыве от реальности и призвал ЕС обратиться к здравому смыслу.

Встреча министров энергетики стран ЕС состоится в Праге 12 октября. Сийярто выразил надежду, что Брюссель не выдвинет новых предложений в этой области против России.

Ранее стало известно, что Петер Сийярто проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВенгрияЕвросоюз
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