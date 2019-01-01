Великобритания отказалась продавать России подводные аппараты
Власти Великобритании ввели изменения в правила экспорта в России подводных аппаратов, передает RT. Ограничения вступают в силу с 14 августа 2019 года.
Речь идет о товарах двойного назначения. России запретят продавать подводные аппараты, в также сопутствующее оборудование и компоненты, в частности, подводные системы видения, осветительные и акустические системы, а также двигатели для таких аппаратов.
Запрет был утвержден замминистра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом 22 июля.
В Лондоне подчеркнули, что санкции связаны с тем, что Россия на сегодняшний день представлять угрозу национальной безопасности Соединенного королевства.
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