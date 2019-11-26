Ведущий Fox News заявил, что «болеет» за Россию в конфликте с Украиной

«Почему меня волнует ... что происходит в конфликте между Украиной и Россией? И я серьезно. Почему меня это волнует? Почему я не должен болеть за Россию, хотя я это делаю?» - приводит его цитату британская газета. Отмечается, что свой комментарий Карлсон сделал в ходе обсуждения вопроса об импичменте с Ричардом Гудштейном, бывшим советником Хиллари Клинтон .

Позже Карлсон сказал, что он пошутил, заявив, что «болеет только за Америку». Тем не менее его слова спровоцировали реакцию общества. В том числе, по данным издания, с критикой в его адрес высказались бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам и американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова.

Напоминаем, что в конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа, расценив его отношения с Украиной как пример недопустимого политического давления.

