Ведущий Fox News заявил, что «болеет» за Россию в конфликте с Украиной
Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в эфире телеканала, что «болеет» за Россию в ее конфликте с Украиной. Об этом пишет газета The Guardian.
«Почему меня волнует ... что происходит в конфликте между Украиной и Россией? И я серьезно. Почему меня это волнует? Почему я не должен болеть за Россию, хотя я это делаю?» - приводит его цитату британская газета. Отмечается, что свой комментарий Карлсон сделал в ходе обсуждения вопроса об импичменте с Ричардом Гудштейном, бывшим советником Хиллари Клинтон .
Позже Карлсон сказал, что он пошутил, заявив, что «болеет только за Америку». Тем не менее его слова спровоцировали реакцию общества. В том числе, по данным издания, с критикой в его адрес высказались бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам и американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова.
Напоминаем, что в конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа, расценив его отношения с Украиной как пример недопустимого политического давления.
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