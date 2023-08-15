«Вассальная покорность!»: Путин указал на цели стран, раздувающих конфликты
Президент РФ Владимир Путин обвинил в попытке возвращения к неоколониальной системе страны, раздувающие в мире различные конфликты.
«Цель тех, кто делает это, очевидна: стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы», - заявил Путин, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, за «индо-тихоокеанскими стратегиями» Вашингтона стоят планы создать в этом регионе подконтрольные военно-политические объединения.
Президент РФ также отметил, что страны НАТО наращивают военный потенциал на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росгосцирк»: Клоун Андрюша скончался
- Аксенов: Введение курортного сбора в Крыму неактуально до конца СВО
- Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
- «Вассальная покорность!»: Путин указал на цели стран, раздувающих конфликты
- Курс рубля на Мосбирже перешел к снижению
- МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
- Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть
- Застройщики выполнили план по сдаче жилья на 72% в 2023 году
- Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
- «Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru