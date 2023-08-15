«Вассальная покорность!»: Путин указал на цели стран, раздувающих конфликты

Президент РФ Владимир Путин обвинил в попытке возвращения к неоколониальной системе страны, раздувающие в мире различные конфликты.

«Цель тех, кто делает это, очевидна: стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы», - заявил Путин, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

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По его словам, за «индо-тихоокеанскими стратегиями» Вашингтона стоят планы создать в этом регионе подконтрольные военно-политические объединения.

Президент РФ также отметил, что страны НАТО наращивают военный потенциал на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НАТОЗападВладимир Путин

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