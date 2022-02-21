В Верховной Раде предложили начать переговоры с Госдумой РФ о деэскалации

Отмечается, что внефракционные депутаты попросили «безотлагательно начать переговоры по деэскалации и гарантиям устойчивого мира».

В то же время спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе и к введению военного и чрезвычайного положений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о проведении большого внеочередного заседания Совета Безопасности 21 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе.

