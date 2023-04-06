В Венгрии призвали Швецию сделать шаг на встречу по укреплению взаимного доверия

Гуйяш напомнил, что у Швеции подобные же проблемы и с Турцией. Он призвал шведское правительство хорошенько подумать о том, что можно сделать в этом направлении.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутатам венгерского парламента не понравились регулярные нападки со стороны шведских политиков, упрекавших Будапешт в отходе от демократии.

Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

