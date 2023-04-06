В Венгрии призвали Швецию сделать шаг на встречу по укреплению взаимного доверия

Венгерско-шведские отношения находятся сейчас на низком уровне. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

По его словам, прежде чем венгерский парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, Стокгольму следовало бы сделать шаг навстречу Будапешту по укреплению взаимного доверия.

Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО

Гуйяш напомнил, что у Швеции подобные же проблемы и с Турцией. Он призвал шведское правительство хорошенько подумать о том, что можно сделать в этом направлении.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутатам венгерского парламента не понравились регулярные нападки со стороны шведских политиков, упрекавших Будапешт в отходе от демократии.

Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТурцияНАТОШвецияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры