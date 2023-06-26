В Венгрии отказались поддерживать санкции против российской атомной энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не поддержит санкции против российской атомной энергетики, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобные ограничения сделали бы невозможным развитие атомной промышленности в самой Венгрии.

«Все в ЕС и вне его могут знать, что Венгрия никогда не согласилась бы и не согласится на санкции, которые сделали бы невозможной её собственную ядерную промышленность», - отметил венгерский министр.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что Будапешт сделает всё для исключения российского атома из санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭнергетикаВенгрия

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