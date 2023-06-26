В Венгрии отказались поддерживать санкции против российской атомной энергетики
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не поддержит санкции против российской атомной энергетики, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные ограничения сделали бы невозможным развитие атомной промышленности в самой Венгрии.
«Все в ЕС и вне его могут знать, что Венгрия никогда не согласилась бы и не согласится на санкции, которые сделали бы невозможной её собственную ядерную промышленность», - отметил венгерский министр.
Ранее в МИД Венгрии заявляли, что Будапешт сделает всё для исключения российского атома из санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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