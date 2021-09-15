СМИ: Рааб отдыхал на Крите во время взятия Афганистана талибами
Доминик Рабб, которого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сместил с поста главы МИД, отдыхал на Крите во время взятия Афганистана талибами. Об этом сообщает BBC News.
Ранее в среду Рааб был понижен в должности, его место заняла Лиз Трасс. Рааб был понижен до секретаря юстиции и заместителя премьер-министра.
Отмечается, что Рааб не стал прерывать отпуск для помощи в эвакуации граждан из Афганистана.
Министр образования Гэвин Уильямсон был уволен. Его заменил восходящий министр по вакцинам Надхим Захави, чья работа была создана во время пандемии.
Как отмечает The Sun, премьер-министр перестраивает свою команду в долгожданной встряске перед конференцией Консервативной партии, которая состоится через несколько недель.
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