В Вашингтоне пояснили смысл новых санкций США против России

В американском Госдепе пояснили причину введения новых американских санкций против России, объявленных Минфином США в четверг, 16 ноября, сообщает агентство «Прайм».

СМИ: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из России, несмотря на санкции

Как отмечается, причиной введения этих рестрикций стали попытки со стороны российских компаний обойти, введенный странами G7, потолок цен на нефть и нефтепродукты.

«США вводят санкции против трех юридических лиц и объявляют заблокированной собственностью три судна, которые использовали услуги стран из коалиции ценового потолка при перевозке российской нефти, торгуемой дороже ценового потолка», — заявил пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллера.

Ранее в Минфине США озвучили новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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