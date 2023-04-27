В Турции заявили, что президент Эрдоган полон энергии
Глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган «крайне силен и полон энергии», сообщает ТАСС.
По его словам, появление различных слухов и дезинформации о здоровье главы турецкого государства «пытаются перевернуть политические реалии».
«Президент Эрдоган крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — заключил Алтун.
Ранее в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опровергли появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru