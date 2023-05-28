В Турции завершилось голосование во втором туре выборов президента
Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Турции закрылись, сообщают СМИ.
Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Начался подсчет голосов.
Для второго тура установили 191 тысячу урн. Число избирателей превысило 60 миллионов.
В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов.
Во второй тур вышли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для победы необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru