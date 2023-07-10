В Турции отказались назвать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО
Конкретных сроков рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.
Собеседник агентства заявил, что вопрос будут обсуждать в профильной комиссии. После этого решение вынесут на голосование в парламент.
Источник не стал говорить о причинах, которые заставили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на передачу заявки Швеции на рассмотрение парламента.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером в понедельник сообщил, что Турция согласилась на членство Швеции в альянсе в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru