В Турции отказались назвать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Конкретных сроков рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

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Собеседник агентства заявил, что вопрос будут обсуждать в профильной комиссии. После этого решение вынесут на голосование в парламент.

Источник не стал говорить о причинах, которые заставили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на передачу заявки Швеции на рассмотрение парламента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером в понедельник сообщил, что Турция согласилась на членство Швеции в альянсе в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОШвецияТурция

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