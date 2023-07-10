В Турции отказались назвать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Собеседник агентства заявил, что вопрос будут обсуждать в профильной комиссии. После этого решение вынесут на голосование в парламент.

Источник не стал говорить о причинах, которые заставили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на передачу заявки Швеции на рассмотрение парламента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером в понедельник сообщил, что Турция согласилась на членство Швеции в альянсе в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

