В Турции объяснили передачу Украине «азовцев»*
14 июля 202305:37
Турецкие власти сообщили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Украине командиров бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правящей в Турции Партии справедливости и развития.
При этом подробности беседы не приводится.
Ранее Эрдоган собрался обсудить с Путиным передачу командиров «Азова» Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*запрещенная в РФ террористическая организация
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru