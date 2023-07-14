В Турции объяснили передачу Украине «азовцев»*

Турецкие власти сообщили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Украине командиров бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правящей в Турции Партии справедливости и развития.

«Идиотские сообщения»: В Турции призвали не ссорить Москву и Анкару из-за «Азова»

При этом подробности беседы не приводится.

Ранее Эрдоган собрался обсудить с Путиным передачу командиров «Азова» Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*запрещенная в РФ террористическая организация

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры