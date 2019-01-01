В ЦПК представили политический портрет главы Самарской области

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) провели исследование характеристик губернатора Самарской области Дмитрия Аразова. Специалисты пришли к выводу, что глава региона показывает амбизиозность, социальную направленность и близость к населению.

«От большинства губернаторов новой волны Азарова отличает наличие политического опыта, который помогает ему более уверенно и свободно чувствовать себя при общении с гражданами. Для регионального политика он показал довольно высокий уровень во взаимодействии с федеральным Центром, что позволило получить дополнительные ресурсы на развитие региона», — отмечается в исследовании.

Также Азаров, по мнению экспертов, опередил своих коллег, уловив веяние будущего тренда — так, он одним из первых начал общение с жителями региона в социальных сетях, использовав Twitter для коммуникации с гражданами.