В ЦПК представили политический портрет главы Самарской области
Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) провели исследование характеристик губернатора Самарской области Дмитрия Аразова. Специалисты пришли к выводу, что глава региона показывает амбизиозность, социальную направленность и близость к населению.
«От большинства губернаторов новой волны Азарова отличает наличие политического опыта, который помогает ему более уверенно и свободно чувствовать себя при общении с гражданами. Для регионального политика он показал довольно высокий уровень во взаимодействии с федеральным Центром, что позволило получить дополнительные ресурсы на развитие региона», — отмечается в исследовании.
Также Азаров, по мнению экспертов, опередил своих коллег, уловив веяние будущего тренда — так, он одним из первых начал общение с жителями региона в социальных сетях, использовав Twitter для коммуникации с гражданами.
Кроме того, исследователи отметили умение политика адаптироваться в сложных ситуациях. Так, когда случилась авария на теплотрассе в Самаре, глава области оперативно провёл совещания с федеральными коллегами и вылетел на место происшествия.
Добавим, среди плюсов и достижений Азарова за полтора года работы эксперты выделяют лоббирование ряда инициатив по ускорению экономического развития региона, снижение уровня безработицы, сокращение объемов долговой нагрузки, получение 22 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов, включение в проект «Бережливая поликлиника» и ряд других инициатив.
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