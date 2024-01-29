В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина

Из 60 тысяч подписей, представленных за действующего президента России и кандидата на пост главы государства Владимира Путина, недействительной была признана 91 подпись. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина.

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По ее словам, из 315 тысяч подписей избирателей было отобрано и проверено 60 тысяч. Бударина подчеркнула, что 0,15% подписей оказались недействительными из-за неточностей в сведениях об избирателях.

Ранее, 29 января, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаВладимир Путин

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