В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина

По ее словам, из 315 тысяч подписей избирателей было отобрано и проверено 60 тысяч. Бударина подчеркнула, что 0,15% подписей оказались недействительными из-за неточностей в сведениях об избирателях.

Ранее, 29 января, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

