В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина
Из 60 тысяч подписей, представленных за действующего президента России и кандидата на пост главы государства Владимира Путина, недействительной была признана 91 подпись. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина.
По ее словам, из 315 тысяч подписей избирателей было отобрано и проверено 60 тысяч. Бударина подчеркнула, что 0,15% подписей оказались недействительными из-за неточностей в сведениях об избирателях.
Ранее, 29 января, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru