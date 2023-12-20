В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентских выборах

Центризбирком получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Путин первым подал документы для участия в выборах

По словам председателя комиссии, президентская кампания вошла в активную фазу.

Кроме того, в ЦИК сообщили о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения президента Владимира Путина на следующих выборах главы государства. Комиссия разрешила открыть спецсчет для начала сбора подписей избирателей и зарегистрировала уполномоченных российского лидера по финансовым вопросам.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Голосование также пройдет в четырех новых регионах страны, в которых действует военное положение, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИКВыборы Президента России

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