В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентских выборах

По словам председателя комиссии, президентская кампания вошла в активную фазу.

Кроме того, в ЦИК сообщили о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения президента Владимира Путина на следующих выборах главы государства. Комиссия разрешила открыть спецсчет для начала сбора подписей избирателей и зарегистрировала уполномоченных российского лидера по финансовым вопросам.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Голосование также пройдет в четырех новых регионах страны, в которых действует военное положение, пишет RT.

