В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентских выборах
Центризбирком получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
По словам председателя комиссии, президентская кампания вошла в активную фазу.
Кроме того, в ЦИК сообщили о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения президента Владимира Путина на следующих выборах главы государства. Комиссия разрешила открыть спецсчет для начала сбора подписей избирателей и зарегистрировала уполномоченных российского лидера по финансовым вопросам.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Голосование также пройдет в четырех новых регионах страны, в которых действует военное положение, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru