В Стокгольме вырвазили уверенность в ратификации Турцией заявки Швеции в НАТО

Нет признаков того, что Турция откажется ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил глава шведской дипломатии Тобиас Билльстрём на совместной пресс-конференции с председателем комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майклом Макколом, сообщает РИА Новости.

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В июле шведский министр говорил, что парламент Турции может ратифицировать заявку Стокгольма ещё до наступления октября, когда турецкие парламентарии вернуться с каникул.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия для одобрения заявки Швеции в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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