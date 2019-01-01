В США негативно оценили переговоры Трампа и Путина

Политики и журналисты в США отрицательно оценили результаты переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Главу Соединенных Штатов подозревают в госизмене и называют пресс-секретарем Путина.

Речь идет, в первую очередь, о реакции на обсуждение доклада Мюллера по поводу возможного сговора Трампа с Россией и влияния русских хакеров на ход выборов в США.

«Мы обсуждали это. Он сказал что-то вроде «гора родила мышь». Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили», — высказался Трамп о результатах телефонных переговоров с Владимиром Путиным.

По мнению Марка Покана, члена Палаты представителей США, комментарий Трампа по поводу высказываний Путина можно считать госизменой. Об этом политик написал в своем Twitter.

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер раскритиковал поведение американского президента и назвал его пресс-секретарем Кремля, отмечает Газета.ru.

«Просто, чтобы было ясно, президент не говорит «Ну, это то, что заявляет Путин». Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля», — заявил телеведущий.

Ранее Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, зачем в Москву приезжала главная критикесса России, советница президента США Фиона Хилл.

