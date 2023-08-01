В США заявили о готовности России к обсуждению зерновой сделки

Москва готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает ТАСС.

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По словам дипломата, Вашингтон располагает информацией о готовности Москвы к переговорам по зерновой сделке. Доказательств постпред США не предоставила.

«Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям зерновой сделки», - отметила Томас-Гринфилд.

Россия 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Украина предложила Турции продлить соглашение без участия РФ.

По информации газеты The Wall Street Journal, президент России Владимир Путин отказался обсуждать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом продление зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноООНРоссияСША

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