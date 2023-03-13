В США заявили о больших проблемах ВСУ в Артемовске из-за логистики
Вооруженные силы Украины испытывают большие трудности в боях за Артемовск (Бахмут), сообщила американская газета The Wall Street Journal.
ВСУ несут тяжелые потери из-за того, что маршруты подвоза боеприпасов и эвакуации раненых уже недоступны, отметило издание.
В WSJ скептические оценили способность командования ВСУ организовать альтернативные маршруты. Журналисты подчеркнули, что колесный транспорт не пройдет по проселочным дорогам.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в понедельник, 13 марта, сообщил о тяжелых боях в Артемовске.
Бойцы ЧВК «Вагнер» отрезают украинскую группировку в Артемовске от снабжения, заявил ранее боец группы. Он сообщил, что российские силы теснят ВСУ к северо-западу от города, передает НСН.
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