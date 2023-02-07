В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины

Демократ ответил в своем Twitter на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, назвавшего Россией все территории Украины. Как указал Янг, он согласен, что Крым и Донбасс принадлежат РФ, пишет «Свободная пресса». Однако РФ «едва ли нужна» западная часть Украины.

«Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины», — высказал мнение Янг.

Политик также предположил, что российская сторона заинтересована в неразмещении в этих регионах баз НАТО, отмечает телеканал «360».

