В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины
Россия стремится к демилитаризации и денацификации Украины, при этом Москве не нужна территория всей страны. Об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Демократ ответил в своем Twitter на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, назвавшего Россией все территории Украины. Как указал Янг, он согласен, что Крым и Донбасс принадлежат РФ, пишет «Свободная пресса». Однако РФ «едва ли нужна» западная часть Украины.
«Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины», — высказал мнение Янг.
Политик также предположил, что российская сторона заинтересована в неразмещении в этих регионах баз НАТО, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине
- Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
- В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины
- СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
- Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов
- СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries
- Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов
- Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
- В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
- Маск: Существует опасность расширения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru