В США заблокировали более $500 млн активов российских предпринимателей
После начала специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины американские власти блокировали на счетах по всему миру более $500 млн, принадлежащие российским олигархам. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, выступая на совещании министров юстиции стран «Большой семерки» в Токио, передает ТАСС.
По её словам, речь, в том числе, идет об активах особо приближенных к Кремлю предпринимателей, поддерживающих действия правительства РФ, а также тех, кто старался уклониться от американских санкций.
Монако также сообщила, что органы прокуратуры США предъявили обвинение более 30 гражданам России в обходе американских ограничений. Она также подтвердила, что за россиянами фактически началась охота в-третьих странах.
«Были произведены аресты более чем в 7 странах с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты», - добавила замгенпрокурора США.
Ранее стало известно, что в Европе ведут 230 расследований нарушений санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru