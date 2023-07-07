В США заблокировали более $500 млн активов российских предпринимателей

По её словам, речь, в том числе, идет об активах особо приближенных к Кремлю предпринимателей, поддерживающих действия правительства РФ, а также тех, кто старался уклониться от американских санкций.

Монако также сообщила, что органы прокуратуры США предъявили обвинение более 30 гражданам России в обходе американских ограничений. Она также подтвердила, что за россиянами фактически началась охота в-третьих странах.

«Были произведены аресты более чем в 7 странах с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты», - добавила замгенпрокурора США.

Ранее стало известно, что в Европе ведут 230 расследований нарушений санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



