В США рассказали о «расплате» Киева за помощь Вашингтона
Истерия вокруг приписываемых Кремлю «планов по вторжению» - это «расплата» Украины за корыстные интересы ее правительства. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.
Он напомнил, что впервые Вашингтон предупредил президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся российской агрессии еще осенью 2021 года. Журналист добавил, что, по мнению американцев, она должна была состояться с вероятностью 80%, но в Киеве в это не поверили.
При этом Шустер подчеркнул, что на Украине решили воспользоваться ситуацией и добиться «помощи» от Запада. Корреспондент отметил, что теперь в Киеве жалеют об этом, так как к нему сейчас приковано слишком много внимания.
Ранее турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер объяснил, почему НАТО и США раздражают Зеленского, подчеркнув, что они используют для разжигания конфликта незаинтересованные в нем стороны.
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