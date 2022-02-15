В США рассказали о «расплате» Киева за помощь Вашингтона

Истерия вокруг приписываемых Кремлю «планов по вторжению» - это «расплата» Украины за корыстные интересы ее правительства. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.

Он напомнил, что впервые Вашингтон предупредил президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся российской агрессии еще осенью 2021 года. Журналист добавил, что, по мнению американцев, она должна была состояться с вероятностью 80%, но в Киеве в это не поверили.