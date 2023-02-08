В США раскритиковали Байдена за слова о вине Путина в проблемах американской экономики

Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц раскритиковал американского президента Джо Байдена, который винит Россию в экономических проблемах Соединенных Штатов.

Байден: Инфляция стала мировой проблемой из-за СВО

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он ... обвиняет в этом "налог [президента РФ Владимира] Путина". Это твоя вина, Джо», — написал Гетц в Twitter.

Ранее Байден выступил с обращением к конгрессу США. В своей речи глава государства объяснил рекордную инфляцию в стране последствиями пандемии коронавируса и специальной военной операцией России на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры