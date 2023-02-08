В США раскритиковали Байдена за слова о вине Путина в проблемах американской экономики

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он ... обвиняет в этом "налог [президента РФ Владимира] Путина". Это твоя вина, Джо», — написал Гетц в Twitter.

Ранее Байден выступил с обращением к конгрессу США. В своей речи глава государства объяснил рекордную инфляцию в стране последствиями пандемии коронавируса и специальной военной операцией России на Украине.

