В США раскритиковали Байдена за слова о вине Путина в проблемах американской экономики
Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц раскритиковал американского президента Джо Байдена, который винит Россию в экономических проблемах Соединенных Штатов.
«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он ... обвиняет в этом "налог [президента РФ Владимира] Путина". Это твоя вина, Джо», — написал Гетц в Twitter.
Ранее Байден выступил с обращением к конгрессу США. В своей речи глава государства объяснил рекордную инфляцию в стране последствиями пандемии коронавируса и специальной военной операцией России на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- РЖД будет обслуживать военных в приоритетном порядке
- Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции
- В Турции зафиксировано ещё одное землетрясение магнитудой 4,5
- Пострадавшая ученица химкинской школы пришла в себя
- Зеленский прилетел в Лондон
- Пасечник: ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР
- Концерты Дениса Мацуева в Италии отменили
- Роспотребнадзор: в России четыре недели подряд растет заболеваемость COVID-19
- Кадыров заявил о захвате укрепрайона в районе села Берестовое
- Экс-полковник ВС Британии признал правоту Путина о слабости Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru