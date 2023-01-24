В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков
США следует отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет. Об этом заявил бывший кандидат в конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм посетил Киев, пишет Газета.ру. Законодатель призвал власти Соединенных Штатов предоставить Украине боевые машины и таким образом заставить Германию дать разрешение на передачу украинской стороне своей техники.
«Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — написал Каллесто в Twitter, комментируя заявление Грэма.
Ранее в Берлине заявляли, что готовы поставить Киеву танки Leopard 2, если Вашингтон передаст свои боевые машины Abrams, напоминает «Свободная пресса».
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